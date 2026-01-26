Югра вошла в топ-10 регионов страны по интересу к северному сиянию

Этой зимой жители Ханты-Мансийского автономного округа cтали активнее охотиться за северным сиянием. Интерес к сайтам, где можно в реальном времени увидеть это природное явление, в декабре-январе вырос в 4,5 раза год к году. По данным обезличенного трафика в сети «МегаФона», Югра заняла восьмое место среди регионов страны по активности жителей, интересующихся полярными сияниями. А чтобы своими глазами увидеть «дыхание полярной ночи», югорчане чаще всего едут в самую красивую деревню России и к Баренцеву морю. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Благодаря высокой солнечной активности в 2025 г. северное сияние можно было увидеть не только в традиционных северных регионах, но и в средних широтах. Жители ХМАО воспользовались благоприятными условиями и стали активнее мониторить ресурсы. Наибольший всплеск трафика пришелся на сайты с интерактивными картами, которые помогают узнавать индекс активности, отслеживать перемещение северного сияния и вероятность его появления.

Югра вошла в топ-10 регионов, жители которых интересуются этим атмосферным явлением. А самые активные любители северного сияния проживают в Мурманской области, Карелии, Республике Коми, Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Наиболее популярными днями для наблюдений стали периоды самых мощных солнечных вспышек в середине ноября, когда была зафиксирована активность класса Х. В это время жители округа нарастили объём данных на ресурсах сразу в шесть раз. Второй всплеск интереса пришелся на новогодние каникулы. В праздники жители отправились в путешествия продолжительностью до пяти дней, чтобы своими глазами увидеть, как небо вспыхивает зелёными, фиолетовыми и розовыми волнами.

На охоту за северным сиянием — не в онлайне, а в реальном времени — югорчане чаще всего отправляются в Мурманскую область. Сюда едет 62% любителей этого природного явления. Помимо областного центра, популярны село Териберка на берегу Баренцева моря и посёлок Печенга, где нет городского света, зато есть идеальные условия для наблюдений. На втором месте по востребованности — Архангельская область. Здесь жители ХМАО выбирают поселок Голубино и деревню Веркола, которая входит в список самых красивых деревень России. В этих свободных от «светового шума» населенных пунктах небесные всполохи видны особенно ярко.

«Благодаря мобильному интернету югорчане могут отслеживать уникальные природные явления дистанционно, а также подготовиться запечатлеть их вживую заранее благодаря интерактивным картам. Мы стремимся к тому, чтобы расстояния не стали помехой, активно развиваем нашу сеть и обеспечиваем стабильный доступ к 4G на территории всего региона. Так, за прошедший год наши специалисты построили и модернизировали более 160 телеком-объектов в крупных городах и небольших населённых пунктах», — сказал директор «МегаФона» в Ханты-Мансийском автономном округе Дмитрий Мелихов.