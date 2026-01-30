«МегаФон» обеспечил связью коттеджный поселок Малиновка в пригороде Костромы

«МегаФон» обеспечил голосовой связью и высокоскоростным мобильным интернетом коттеджный поселок Малиновка, расположенный в пригороде Костромы, недалеко от реки Волги. Теперь местным жителям доступна средняя скорость мобильного интернета 30 Мбит/с. Это позволит использовать новые возможности для работы, учебы и отдыха.

Инженеры компании разместили телекоммуникационное оборудование в восточной части посёлка. В зону цифровых улучшений кроме малоэтажной и частной жилой застройки вошли также часть акватории реки Волги и соседний поселок Козелино. Новая инфраструктура работает в среднечастотном диапазоне, обеспечивая дальность сигнала и высокие скорости передачи данных.

Теперь владельцы домов, расположенных на этой территории, смогут созвониться с родными, почитать новости и пообщаться в социальных сетях, а также посмотреть новые фильмы и сериалы в онлайн-кинотеатрах.

4G-сеть стала опорой и для «умных» технологий, которые все активнее входят в загородный быт.

Абоненты используют видеокамеры, датчики температуры и влажности, системы охраны и всевозможные трекеры. Благодаря широкому покрытию LTE‑сети и уверенному сигналу связи современные технологии становятся доступными, и пользователи могут удалённо управлять системами отопления, видеонаблюдения и другими умными гаджетами. Это особенно актуально это во время зимних холодов, когда надёжность таких систем напрямую влияет на комфорт и безопасность.

«В Костроме растёт число семей, которые выбирают жизнь за городом, но не готовы отказываться от цифрового комфорта. Мы хотим, чтобы жители пригорода чувствовали ту же уверенность в качестве связи, что и жители центральных районов. В современном мире без мобильной связи нельзя построить цифровую инфраструктуру, невозможно управлять техникой или контролировать процессы на расстоянии. Поэтому мы продолжим развивать сеть не только в крупных городах, но и в небольших населенных пунктах, чтобы связь оставалась надёжной опорой для людей», – сказал Александр Мартынов, директор «Мегафона» в Костромской области.