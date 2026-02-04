CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

«МегаФон» расширил возможности мобильной сети в Абинском районе Кубани

В Абинске и Ахтырском заметно улучшилось качество мобильной связи: теперь жители могут быстрее отправлять сообщения в мессенджерах, запускать приложения, загружать веб‑страницы, слушать музыку и смотреть видео. Это стало возможным благодаря модернизации оборудования «МегаФона». Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Обновленные базовые станции обеспечили более устойчивое покрытие на территории населенных пунктов, где проживает около 60,5 тыс. человек. Работы охватили ключевые локации: государственные учреждения, спортивные и творческие организации, школы, обновленную набережную. Особое внимание было уделено инфраструктурным объектам — модернизация затронула прилегающую трассу А‑146 (маршрут из Краснодара до Верхнебаканского), а также железнодорожную станцию «Ахтырская».

В ходе работ специалисты значительно усовершенствовали инфраструктуру связи. Был добавлен высокочастотный диапазон LTE, что позволило существенно повысить скорость интернета и пропускную способность: теперь одновременно подключаться и быстро загружать данные может гораздо больше устройств. Кроме того, активирован низкочастотный слой, благодаря которому увеличилась дальность распространения сигнала. Также проведен перевод ряда частот предыдущего поколения в современный стандарт 4G.

«Мы видим, насколько более востребованными становятся качественные телеком‑услуги в Абинском районе. Согласно big data только за 4 квартал прошлого года, местные жители стали прокачивать на 11% больше онлайн‑данных в сравнении с аналогичным периодом 2024 года. Теперь скорость мобильного интернета в Абинске и Ахтырском достигает 100 Мбит/с», — сказал Андрей Холодов, директор «МегаФона» в Краснодарском крае и Республике Адыгея.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Импортозамещение СУБД: чего хотят клиенты из разных отраслей, что предлагают вендоры и как выбрать решение для своих задач

Из российских компаний утекло через ИИ-сервисы в 30 раз больше данных, чем в прошлом году

Создан самый быстрый в мире робот-гуманоид. Он бегает со скоростью 36 км/ч

Конференция CNews «Электронный документооборот и управление контентом 2026» состоится 24 марта

В России стали нанимать нанимать ИТ-шников на работу с обучением на рабочем месте. Число вакансий упало

Евросоюз создает ИТ-платформу для обмена военными данными без участия США

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Умные кольца против умных часов: плюсы, минусы и перспективы

Обзор робота-пылесоса ECOVACS DEEBOT X11 OmniCyclone: архитектор безупречного порядка

Обзор наушников HUAWEI FreeClip 2: открытый качественный звук и самобытный дизайн

Показать еще

Наука

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?

В породах возрастом 3,3 миллиарда лет найдены древнейшие химические следы жизни

Новое исследование считает, что «хоббиты» вымерли из-за засухи
Показать еще