В Хабаровском крае семьи смогут получать оповещения о подозрительных звонках родственникам

Жители Хабаровского края получат дополнительный инструмент для защиты от телефонного мошенничества. В сервисе «Защитник» от МТС появилась возможность настраивать оповещения, если мошенники звонят членам семьи. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Когда на номер подключенного родственника (например, пожилого родителя или ребёнка) поступает подозрительный вызов, владелец подписки сразу получает SMS или уведомление в приложении. Это позволяет оперативно предупредить близкого человека об угрозе. В подписку также входят блокировка нежелательных звонков и голосовые предупреждения во время разговора.

Нововведение развивает уже работающие в регионе механизмы защиты. По данным МТС, в 2025 г. количество мошеннических и спам-звонков в Хабаровском крае снизилось на 10%. Всего за год было заблокировано более 40 млн таких вызовов. Снижение связано как с повышением бдительности жителей, так и с развитием систем анализа вызовов. При этом статистика показывает, что пожилые люди и дети по-прежнему остаются главными мишенями для злоумышленников.

«Мы видим, что мошенники целенаправленно выбирают тех, кто может растеряться в нестандартной ситуации — пенсионеров или подростков. Особенно в часы, когда они часто остаются одни: утром в будни или после школы. Новый механизм оповещения родных — это попытка создать своего рода "сеть безопасности" внутри семьи, когда близкие могут быстро подключиться и помочь», — сказала директор МТС в Хабаровском крае Наталья Экшенгер.