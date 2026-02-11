«МегаФон» укрепил сеть на границе Чечни и Дагестана

Сразу в нескольких населенных пунктах Ножай-Юртовского района «МегаФон» провел модернизацию телеком-оборудования. Благодаря этому максимальная скорость мобильного интернета здесь увеличилась на 10%. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Оператор расширил частотный спектр в диапазоне 2100 МГц в селах Симсир и Татай-Хутор. В самом восточном районе региона инженеры подключили средние и высокие диапазоны частот для повышения пропускной способности каналов. Это обновление позволяет выходить в Сеть, работать с приложениями и скачивать крупные объемы трафика даже в дороге из одной республики в другую.

Контент теперь загружается быстрее, а использовать его одновременно может большее число абонентов во всем Ножай-Юртовском районе. За последние полгода потребление трафика здесь увеличилось на 21%. Это связано в том числе с тем, что в районе расположены культурно-исторические места, такие как этнографический комплекс «Шира-Бена», куда часто приезжают гости. В первую очередь, это жители Ставрополья, Дагестана и Ростовской области.

«Наши клиенты в данном районе ежемесячно используют в среднем около 25 ГБ мобильного интернета. Этого хватит, чтобы скачать 15 фильмов в формате Full HD для просмотра как дома, так и в долгой поездке. Мы уже сейчас готовимся к туристическому сезону и развернули строительство и модернизацию телеком-инфраструктуры по всей республике. Скорость загрузки стала быстрее не только в крупных селах и аулах, но и в десятке других населенных пунктов региона», — сказал директор «МегаФона» в Чечне Мурад Евлоев.