«МегаФон» запустил платформу, где можно подключить тарифы других операторов

«МегаФон» объединил на одной платформе популярные тарифы всех крупных российских мобильных операторов. На ней пользователи могут подобрать подходящий тариф и подключиться с ним к «МегаФону».

Оператор запустил платформу «Маркетплейс тарифов», где можно сравнить предложения разных компаний, выбрать для себя лучшее и подключить его на SIM-карте «МегаФона». Тарифы по стоимости, минутам и ГБ повторяют условия других операторов. На маркетплейсе пока представлены 19 самых востребованных тарифов, однако платформа будет расширяться и пополняться новыми предложениями.

«Мы понимаем, что искать тарифы на сайтах разных операторов может быть неудобно. Сегодня самым популярным каналом для выбора и покупки товаров стали маркетплейсы — ими пользуются почти 90% населения нашей страны. Мы вдохновились механикой, когда товары и услуги разных производителей и даже ритейлеров собраны на одной платформе. Теперь любое популярное предложение, которое есть или только появилось на телеком-рынке, можно найти у нас — на “Маркетплейсе тарифов”. А вместе с удобными для себя условиями клиент подключается к МегаФону и может оценить и наше качество связи», — сказал коммерческий директор «МегаФона» Дмитрий Рудских.

Каждый тариф усилен дополнительными услугами «МегаФона». Это могут быть защитные функции от виртуального помощника Евы, доступ к нейросетям или онлайн-кинотеатру Start, а также создание «МегаСемьи» — услуги, с которой клиент может подключить до пяти друзей или родственников к своему тарифу и пользоваться им вместе, при этом они не будут платить за связь.

Услуги «Маркетплейса тарифов» будут доступны как новым, так и текущим клиентам «МегаФона».