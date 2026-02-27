CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

МТС прокачала мобильный интернет рядом с буготакскими сопками

Цифровая экосистема МТС обновила покрытие мобильной связи в Новосибирской области. Специалисты построили новое телеком-оборудование и провели апгрейд существующего в нескольких населенных пунктах Тогучинского района, в том числе в селе Буготак, рядом с которым находится памятник природы федерального значения буготакские сопки. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В селе проживает меньше тысячи человек, однако это место привлекательно для внутреннего туризма. В окрестностях Буготака расположена живописная природная зона, идеально подходящая для летнего отдыха — Карпысакский пруд с водопадом и Буготакские сопки, имеющие статус памятника природы федерального значения.

Кроме того, работы по улучшению качества связи специалисты МТС провели в еще 10 населенных пунктах Тогучинского района.

«В Новосибирской области множество привлекательных мест. Многие из этих локаций остаются малоизвестными, однако интерес к внутреннему туризму продолжает расти. Наша компания вносит свой вклад в это развитие, предоставляя стабильную связь и высокоскоростной мобильный интернет даже небольшим населенным пунктам. Это дарит комфорт местным жителям, туристам, а также автопутешественникам, направляющимся в Кузбасс, ведь часть сел, где мы улучшили интернет, как раз находятся вдоль трассы», — сказал директор МТС в Новосибирской области Алексей Пахомов.

