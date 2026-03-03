По территории «Зеленой реки» «МегаФон» запустил быстрый интернет

Мобильный интернет скоростью до 100 Мбит/с и повышенную емкость сети обеспечил «МегаФон» на территории жилмассива «Зеленая река» в Омске. Для этого оператор установил телеком-оборудование с учетом ожидаемого роста числа жителей, чтобы каждый мог комфортно пользоваться современными цифровыми сервисами. После сдачи квартала здесь будут проживать более 35 тыс. человек. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Левый берег Омска активно развивается, в том числе за счет жилой застройки. Микрорайон «Зеленая река» возводится поэтапно и с каждым месяцем количество въехавших в квартиры растет. Жители общаются с близкими в мессенджерах, выгружают данные, работают и учатся дистанционно, заказывают товары с доставкой онлайн. Для стабильного пользования мобильной связью, даже в часы пиковой нагрузки на сеть, оператор установил дополнительную базовую станцию.

Телеком-оборудование работает в нескольких диапазонах LTE. Низкочастотный сигнал распространяется на большие расстояния и легко проникает сквозь здания. Среднечастотные и высокочастотные диапазоны позволяют еще большему числу абонентов выходить в Сеть одновременно и не терять качество интернет-соединения.

«Качественная мобильная связь – это основа удобной и безопасной жизни в современном жилом комплексе. В компании это хорошо понимают, поэтому часть базовых станций, сданных в прошлом году, расположены именно в жилых микрорайонах Омска. Связь обеспечивает надежный доступ к экстренным службам, позволяет жителям эффективно пользоваться цифровыми сервисами — от простого общения и развлечений до удаленной работы. Кроме того, в новых ЖК активно обращаются к системам «умный дом», которым необходим стабильный интернет. За счет непрерывного развития инфраструктуры, оператор увеличил емкость сети и обеспечил быструю передачу данных. Исследование аналитической компании Megabitus подтвердило лидерство «МегаФона» по скорости мобильного интернета в Омске. Средняя скорость скачивания в городе составила 34,85 Мбит/с», – сказал директор оператора в Омской области Игорь Беззубкин.