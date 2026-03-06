CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Рефарминг улучшил связь в жилых кварталах Мурманска

Жители Мурманска и все приезжающие гости города теперь могут комфортно пользоваться связью 4G. Специалисты «МегаФона» завершили очередной этап рефарминга на базовых станциях. Более высокие скорости мобильного интернета теперь доступны абонентам на проспектах Ленина, Кольском, Героев-Североморцев, на улицах Нахимова, Сафонова, Невского, Свердлова, Ломоносова и других. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Рефарминг – это перераспределение частотных диапазонов под современные стандарты связи. МегаФон целенаправленно переводил частоты, которые ранее использовались для сетей 2G и 3G, в более эффективный стандарт 4G/LTE. Этот подход позволил оптимизировать использование ценного частотного ресурса без необходимости масштабного строительства новых объектов.

В условиях постоянно растущих нагрузок, вызванных потреблением тяжелого видеоконтента, онлайн-игр и приложений рефарминг является эффективным решением для наращивания емкости сети.

В Мурманске технические специалисты оператора сначала проанализировали потребление трафика во всех районах города, а потом с помощью инструментов big data спрогнозировали его дальнейший рост. Следующим этапом стала оптимизация действующей радиосети: перенастроили параметры оборудования, скорректировали азимуты и углы наклона антенн, а также повысили эффективность использования частотного ресурса. Это позволило улучшить качество связи в жилых кварталах с массовой застройкой Октябрьского и Ленинского округов, на транспортных артериях и в местах массового пребывания пользователей.

«Мы планомерно модернизируем сеть в Мурманске, учитывая постоянно растущие потребности абонентов. Согласно данным big data МегаФона, с начала 2026 г. только на маркетплейсах жители Мурманска сгенерировали на 20% больше трафика, чем за этот же период годом ранее. Не исключено, что мурманчане заранее начали готовиться к весенним праздникам и заказывать подарки для родных и близких. Чтобы пользоваться популярными интернет-ресурсами на комфортной скорости могло как можно больше мурманчан, мы и провели процедуру рефарминга на более 60 городских базовых станциях», — сказал Владимир Чуйко, директор «МегаФона» в Мурманской области.

