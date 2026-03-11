Iptronic обновила платформу IPT-BC4 с облачным хранением S-Mob

Компания «Видеоглаз» (торговая марка Iptronic) представила обновление платформы мобильного видеонаблюдения IPT-BC4, интегрированной с облачным хранилищем S-Mob. Новая версия получила современный дизайн интерфейса программного обеспечения и расширенные возможности в области безопасности, а также заметно улучшила работу с картой и видеоаналитикой.

В обновлении существенно переработан картографический модуль, который стал более информативным и удобным для повседневного мониторинга. Теперь в реальном времени отображается маршрут движения с наложением видео, а динамический плеер следует по маршруту и воспроизводит записи, сделанные пользователем на всем пути. Для ускорения доступа к инфраструктуре после авторизации сразу открывается карта с кластеризацией источников — все доступные камеры отображаются мгновенно.

Отдельный блок улучшений касается видеоаналитики. Платформа получила интеграцию системы распознавания лиц с поддержкой листов мониторинга и постобработки данных. Дополнительно реализована автоматическая генерация маршрута пользователя на карте на основе событий с камер: система фиксирует, где, когда и на какой камере произошло обнаружение, и формирует наглядную историю перемещений.

Также в IPT-BC4 добавлена аналитика для распознавания лиц и государственных регистрационных знаков (ГРЗ). Параллельно расширена линейка собственных модулей видеоаналитики Iptronic для задач ЖКХ, экологии, дорожного хозяйства, безопасности, контроля недвижимости и сервисного контроля.

Обновление IPT-BC4 усиливает платформу как инструмент профессионального видеомониторинга, повышая удобство, скорость работы и эффективность принятия решений при эксплуатации мобильных и распределенных систем видеонаблюдения.