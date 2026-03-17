Цифровое полотно МТС покрыло новые участки трассы «Кавказ» в Дагестане

МТС улучшила покрытие сети мобильного интернета на шести отрезках трассы Р-217 «Кавказ» в Дагестане с начала года.

Всего протяженность пути на трассе «Кавказ», обеспеченного стабильным мобильным, увеличилась на 10%. Работу мобильного интернета инженеры компании впервые обеспечили возле села Новое Гадари Кизилюртовского района и села Новый Усур Ахтынского. Расширили покрытие на подъезде к селу Агачаул и пгт Ачису Карабудахкентского района, возле села Новый Фриг Хивхского, также улучшено соединение в районе поселка Мамедкала и села Джалган Дербентского района.

Без шума и пыли: что умеет новый потоковый сканер из России
Без шума и пыли: что умеет новый потоковый сканер из России

Проведенные работы позволят дагестанским автомобилистам, гостям региона, а также транзитникам дольше оставаться в зоне действия сети и пользоваться скоростной передачей данных. Это обеспечит доступ к навигатору, мессенджерам, онлайн-банкам и другим важным сервисам в пути.

«Трасса «Кавказ» – одна из главных транспортных артерий южной части России. По последним известным данным, автомобильный трафик здесь вырос на 12%, примерно такой же рост нагрузки на сеть сотовой связи отмечают и наши инженеры. Пока республиканские дорожные службы и власти реализуют проект по расширению трассы по четырех полос движения, мы в свою очередь расширяем пропускную способность нашего «цифрового полотна». Уже проведено множество работ по усилению сети и до конца текущего года мы усилим и расширим покрытие трассы Р-217 еще на 20 отрезках», – сказала директор МТС в Республике Дагестан Карема Изиева.

Американские ИТ-компании уволили более 33 тысяч человек за первые два месяца 2026 года, людей заменяет ИИ

Арабский шейх по итогам акционерного конфликта стал совладельцем Veon

Nvidia возобновила производство чипов H200 для китайского рынка

90-е возвращаются: россияне увеличили длительность голосовых вызовов из-за проблем с интернетом в Москве

Последний день регистрации на конференцию CNews «Российские ERP-системы»

В России введут особые меры для дата-центров, чтобы поддержать развитие ИИ

Хирургия будущего: какие операции уже выполняют роботы

Решения для домашнего ухода от Dreame: умный стайлер AirStyle Pro HI и LED-маска Chrona Photon

Сравнение онлайн-кинотеатров 2026: битва самых популярных стриминговых платформ

Показать еще

Ученые предупреждают — Wi-Fi легко превратится в невидимую систему массового наблюдения даже при отсутствии гаджетов

Самая подробная карта темной материи раскрыла невидимый скелет Вселенной, на котором построены галактики, звезды и сама жизнь

Как узнать, какой была жизнь на Земле до древнейшего известного предка?
Показать еще
