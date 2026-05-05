CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Импортонезависимость
|

Т2 импортозамещает компоненты ядра сети

Т2, российский оператор мобильной связи, приступил к замещению узлов пакетной коммутации на оборудование отечественных производителей. Теперь за тарификацию скоростей интернета в Мурманске, Пскове и Петрозаводске отвечает разработка Bercut. Об этом CNews сообщили представители Т2.

Т2 импортозаместила главные узлы пакетной коммутации, отвечающие за тарификацию скоростей LTE, в трех регионах Северо-Запада. Решение PCRF (Policy and Charging Rules Function – функция правил политики тарификации) компании Bercut соответствует международным стандартам и полностью закрывает потребности Т2 в корректном обслуживании клиентов.

PCRF отвечает за верное предоставление скорости интернета абоненту в соответствии с его тарифным планом. Например, если тариф клиента предусматривает безлимитный интернет на тот или иной сервис, PCRF в режиме реального времени отслеживает этот вид трафика и не учитывает его в тратах. Это позволяет Т2 точно выставлять счета за услуги связи.

Помимо скоростей, PCRF отвечает за корректную работу всей продуктовой линейки Т2. Совместная работа Bercut и Т2 по разработке решения под требования оператора велась в течение трех лет. Внедрение в Мурманске, Пскове и Петрозаводске заняло 7 месяцев. На данном этапе весь продуктовый ландшафт Т2 работает на импортозамещенном решении. В планах Т2 – масштабировать проект на все регионы до конца 2026 г.

Российский разработчик анонсировал национальную СУБД с открытым кодом
Российский разработчик анонсировал национальную СУБД с открытым кодом Импортонезависимость

Алексей Дмитриев, заместитель генерального директора по технической инфраструктуре Т2: «Предварительные результаты проекта Т2 оценивает как положительные. В процессе повсеместного импортозамещения компонентов сети для нас важно наладить тесный контакт между нашими сотрудниками и специалистами производителя. На каждом этапе доработки и последующей миграции нам необходимо учитывать все требования сторон, чтобы в конечном итоге предложить клиентам исключительно качественные услуги без сбоев и недочетов. Сейчас многолетняя работа дает первые результаты, и мы готовы приступить к масштабированию проекта».

Андрей Богданов, генеральный директор Bercut: «Наша команда стабильно подтверждает высокий уровень экспертизы, обладает практическим опытом и отработанными компетенциями реализации масштабных проектов в условиях жестких сроков и повышенных требований к надежности. Сегодня Bercut обеспечивает один из самых низких показателей time-to-market на рынке – это результат не только слаженной работы и выстроенного взаимодействия на всех уровнях, но и глубокой проектной экспертизы, позволяющей уверенно тиражировать успешные решения. Именно такой формат партнерства и накопленный опыт будут и дальше выступать ключевым фактором успешного импортозамещения, обеспечивая быстрое масштабирование проектов без компромиссов по качеству».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Рынок корпоративных коммуникаций уходит от разрозненных каналов

Производитель унитазов и сантехники много и внезапно заработал на буме ИИ и дефиците памяти

Евгений Касперский: Ограничения интернета в России плохо влияют на бизнес

Российские госданные откроют для нейросетей. Но только с разрешения ФСБ

Армия США подключит к своим закрытым сетям ИИ восьми ИТ-компаний

Китайский суд запретил увольнять ИТ-шника ради замены его нейросетями

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Грозит ли миру дефицит дисплеев?

Обзор HUAWEI MateBook GT 14: элегантный и мощный ноутбук с парящим дисплеем

Что умеют флагманские смарт-часы: битва лидеров

Показать еще

Наука

Почему неандертальские дети росли быстрее, чем современные люди?

Новая система превращает камеры смартфонов в точные детекторы уровня радиации

Удивительное открытие: у самых древних позвоночных было две пары глаз, а не одна
Показать еще