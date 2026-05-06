VAS Experts зафиксировал интерес телеком-операторов из Северной Африки к модернизации ядра сети

Разработчик программного обеспечения для контроля и анализа трафика VAS Experts проанализировал структуру запросов со стороны телеком-рынка Северной Африки. В основу анализа легли данные, полученным в ходе выставки GITEX Africa в Марокко. Об этом CNews сообщили представители VAS Experts.

Существенная часть интереса к решениям для управления сетевым трафиком сформирована мобильными операторами Марокко, которые обеспечивают национальную связь и широкополосный мобильный интернет, а также обслуживают массовый сегмент корпоративных абонентов. Дополнительно активность проявляли операторы из соседних франкоязычных и арабоязычных стран региона, ориентированные на развитие LTE-инфраструктуры и расширение сервисной модели монетизации трафика.

Наиболее востребованным решения, связанные с развитием мобильной инфраструктуры нового поколения. Примерно 40% операторских запросов из Марокко содержали интерес к сценариям, связанным с ePDG и интеграцией с IMS/VoWiFi-архитектурами, что указывает на активную фазу развития сервисов голосовой связи поверх пакетных сетей и подготовку к более глубокой интеграции LTE- и 5G-среды.

Отдельно зафиксирован интерес к инструменту PGW как базовому элементу ядра сети. Операторы рассматривают его для консолидации управления абонентским доступом и тарифами, снижения операционных затрат и повышения управляемости сервисов в условиях роста нагрузки на сеть.

Помимо операторского сегмента, заметную активность проявили интеграторы и технологические компании из региона, работающие в связке с крупными телеком-игроками. Их запросы в основном связаны с поиском платформенных решений, которые можно интегрировать в существующие сети без масштабной замены оборудования.

География интереса также показывает устойчивую концентрацию спроса в странах Северной Африки и франкоязычного телеком-рынка, а также в государствах, тесно связанных с арабским и ближневосточным цифровым контуром. Это формирует единый региональный профиль спроса, в котором телеком-операторы выступают центральным заказчиком технологических изменений.

«Мы видим, что операторы в регионе подходят к модернизации сети очень прагматично: они выстраивают обновление ядра сети как единую систему, при этом внедряя новые сервисы и расширяя свои возможности. Растет запрос на сценарии, связанные с VoWiFi на базе ePDG — это уже признак зрелости LTE-инфраструктуры и подготовки к следующему этапу развития сервисов. Для нас важно, что решения VAS Experts воспринимаются как часть этой архитектурной трансформации», — отметил Артем Терещенко, исполнительный директор VAS Experts.

