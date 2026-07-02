МТС обеспечила цифровой комфорт участникам фестиваля «Динотерра»

МТС расширила покрытие LTE в кузбасской деревне Шестаково на время проведения крупного научно-популярного фестиваля «Динотерра», который пройдет здесь с 3 по 5 июля 2026 г. Быстрый мобильный интернет для гостей и организаторов праздника обеспечит стационарная базовая станция и передвижное телеком-оборудование. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Для того, чтобы участники фестиваля могли на комфортной скорости пользоваться привычными цифровыми сервисами, специалисты МТС развернули на его площадке мобильную базовую станцию. Устойчивая голосовая связь и LTE-интернет доступны во всех локациях «Динотерры», включая палаточный городок, фудкорт, главную сцену, лекторий и зоны для развлечений и отдыха. Участники фестиваля смогут делиться впечатлениями онлайн: вести стримы с выступления ученых и артистов, загружать в соцсети фото и видео.

«В Шестаково работает наша стационарная базовая станция LTE: местные жители и палеонтлоги, работающие летом на раскопках, имеют постоянный доступ к интернету. На время проведения «Динотерры» «население» деревни резко возрастает: чтобы участника фествиаля не было тесно онлайн, мы развернули непосредсвтенно на его площадке дополнительное покрытие», — сказал директор МТС в Кемеровской области Руслан Бекиров.

Палеонтологические раскопки в Шестаково ведутся с середины 50-х годов прошлого века. Самое крупное открытие, уникальное массовое захороение пситтакозавров сибирских, было сделано здесь в 2014 г. Деревня Шестаково стала одной из главых туристических достопримечательностей Кузасса. «Динотерра», выросшая из локального праздника динозавра в крупный летний фестиваль с музыкальными хедлайнерами, проводится пятый год подряд. Мероприяте привлекает в кузбасскую деревню тысячи гостей, в том числе из соседних сибирских регионов.