CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Мобильная связь Интернет Веб-сервисы
|

«Авито Кошелек» запустил оплату мобильной связи

Технологическая платформа «Авито» сообщила о запуске оплаты мобильной связи через «Авито Кошелек» – в том числе деньгами, полученными от продаж. При необходимости кошелек можно пополнить через Систему быстрых платежей.

Оплатить мобильную связь можно у восьми операторов по всей России: «Билайн», «МТС Мобайл», T2, «Мегафон», Yota, «Т-Мобайл», «Мотив» и «Ростелеком Мобильная связь».

Пополнить баланс можно двумя способами. Первый вариант – через раздел «Финансы» в личном профиле: в нем появилась отдельная кнопка «Мобильная связь». После этого пользователю останется выбрать сумму пополнения – оператор определится по номеру телефона автоматически. Второй – напрямую из раздела «Платежи». Для этого в «Кошельке» нужно нажать «Оплатить», и в открывшемся окне появится кнопка «Мобильная связь». Минимальная сумма пополнения счета – 100 руб. Комиссии за пополнение нет.

Сейчас функция доступна на мобильных платформах – в приложениях на iOS и Android.

Андрей Бурилов, ИТ-директор Мосбиржи: Финансовые операции станут частью кода
Андрей Бурилов, ИТ-директор Мосбиржи: Финансовые операции станут частью кода цифровизация

«Мы хотим, чтобы пользователям было проще распоряжаться деньгами, которые они получают от продаж на «Авито». Теперь их можно сразу направить на пополнение мобильной связи – без промежуточного вывода на банковскую карту. Так мы постепенно добавляем в «Авито Кошелек» привычные повседневные платежные сценарии», – сказал Илья Филоненко, директор по продукту финтех-направления «Авито».

На «Авито» открыто более 13 млн кошельков. С их помощью пользователи могут оплачивать заказы и услуги продвижения на платформе, а также получать средства от продаж и возвраты.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Корпоративная связь как инструмент продаж: почему бизнесу уже недостаточно просто минут и гигабайтов

Сорвано строительство российского дизайн-центра автоэлектроники. Подрядчик остался должен 865 миллионов

CNews вновь признан самым цитируемым СМИ об ИТ и телекоме

Московское метро потратит больше 700 миллионов на новые серверы, СХД и ПО

В России разработана сверхлегкая антенна из углепластика для космоса и БПЛА

Половина операторов связи обманывает власти. Они не доплатили миллиарды на строительство оптоволоконных линий и улучшение связи

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Обзор умных часов HUAWEI WATCH GT 7 Pro: новый флагман

Обзор вертикального моющего пылесоса Midea AT2: самоочистка и сушка в доступном сегменте

Лучшие мониторы с защитой зрения: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще