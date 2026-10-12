Коммерческий директор MANGO OFFICE Алексей Рубцов выступил на конференции «Время Цифровых Перемен – Владивосток 2026»

Топ-менеджер MANGO OFFICE рассказал, как уйти от ограничений традиционной АТС к цифровой платформе коммуникаций





С 30 сентября по 2 октября 2026 г. во Владивостоке проходила конференция «Время Цифровых Перемен – Владивосток 2026».

Мероприятие было посвящено практическим вопросам цифровой трансформации, развитию ИТ-инфраструктуры в условиях импортозамещения и кадрового дефицита. Оно объединило ИТ-директоров, директоров по данным, руководителей цифровой трансформации и проектов.

В конференции приняли участие представители Финансового университета при Правительстве РФ, «Адамас», «Юнилаб», «Планета Инноваций» и IT-WIZARDS.

Алексей Рубцов, коммерческий директор MANGO OFFICE, выступил с докладом «Ваша АТС держит вас в заложниках».

Он разобрал основные проблемы традиционной телефонии — зависимость от оборудования и специалистов, сложное масштабирование и ручные операции. Топ-менеджер рассказал, зачем ИТ-директорам нужна платформа цифровых коммуникаций и как автоматизация сокращает объем рутины.

Свои тезисы Алексей показал на клиентских кейсах. Среди них:

М.Видео-Эльдорадо . Число приглашений на собеседование выросло в 2,5 раза – с 15 до 40 в день на одного специалиста. Количество исходящих звонков увеличилось более чем в три раза – с 72 до 245 в день. В первые месяцы после внедрения число пропущенных звонков сократилось в шесть раз – с 47 до 8 в день по будням. Сейчас пропущенные вызовы отсутствуют.

. Число приглашений на собеседование выросло в 2,5 раза – с 15 до 40 в день на одного специалиста. Количество исходящих звонков увеличилось более чем в три раза – с 72 до 245 в день. В первые месяцы после внедрения число пропущенных звонков сократилось в шесть раз – с 47 до 8 в день по будням. Сейчас пропущенные вызовы отсутствуют. «ПхалиХинкали» и «Хачо и Пури» . После перехода на единый колл-центр число принятых звонков выросло на 300%, а пропущенных – сократилось на 25%. Время ответа операторов уменьшилось на 20%. NPS вырос на 9%.

. После перехода на единый колл-центр число принятых звонков выросло на 300%, а пропущенных – сократилось на 25%. Время ответа операторов уменьшилось на 20%. NPS вырос на 9%. «Доброфлот». Обновила систему голосовых и текстовых коммуникаций с сотрудниками, партнёрами и клиентами. Все входящие и исходящие звонки и сообщения перевели в цифровой формат. Компания также внедрила ИИ-инструменты для анализа коммуникаций и настроила голосового робота для приёма обращений по качеству продукции.

Отдельно Алексей Рубцов рассказал о том, как компании могут перейти на цифровую платформу без полной остановки телефонии.

Переход на новую систему можно проводить поэтапно. Сначала специалисты анализируют текущую АТС, номера и интеграции. Затем старая и новая системы работают параллельно через SIP-транк, после чего нагрузку постепенно переносят на новую платформу. Такой подход позволяет избежать полной остановки телефонии на время перехода.

Продукты MANGO OFFICE можно развернуть на серверах заказчика. В этом случае данные остаются внутри корпоративного периметра, а доступы и журналирование настраивает служба информационной безопасности компании.

«Мы не просим выбросить железо. Мы снимаем с него замки — и отдаём ключи компаниям», — отметил Алексей Рубцов.

О компании

MANGO OFFICE — ведущая российская UCaaS-платформа для бизнес-коммуникаций. Компания занимает первое место на рынке облачных контакт-центров в России по данным исследования "ТМТ Консалтинг".

MANGO OFFICE объединяет корпоративную телефонию, контакт-центр, текстовые коммуникации, аналитику и другие инструменты для взаимодействия бизнеса с клиентами.

Одно из ключевых направлений развития компании — диалоговый AI: технологии, которые помогают анализировать и автоматизировать коммуникации, понимать содержание клиентских диалогов и помогать сотрудникам в работе с ними.

Сервисами MANGO OFFICE пользуются более 50 000 российских организаций, среди них – ВкусВилл, М.Видео-Эльдорадо, Роза Хутор, Доброфлот и другие.