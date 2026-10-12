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МТС развернула на астраханских барханах связь для участников ралли-рейда

МТС развернула дополнительное оборудование для обеспечения связи на площадках ралли-рейда «Астрахань-2026». Чтобы обеспечить работу связи на удаленных площадках соревнований, связисты компании установили оборудование в Астрахани и населенных пунктах Наримановского района. На степном бивуаке для участников и организаторов также был организован доступ к Wi-Fi. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Подготовка охватила стартовую площадку на улице Кремлевской в Астрахани, поселки Рассвет, Николаевка и Линейное. В Рассвете инженеры МТС установили 10-метровую антенно-мачтовую конструкцию с Wi-Fi-роутерами, в Николаевке и Линейном конструкции высотой шесть метров. При выборе решений специалисты учитывали особенности рельефа, расстояния между площадками и условия размещения оборудования. Во время соревнований инженеры дежурили на площадках.

«Ралли-рейд проходил сразу на нескольких площадках, в том числе вдали от городской инфраструктуры, поэтому подготовка связи требует отдельной проработки каждой локации. Наши специалисты заранее изучили местность, определили, какое оборудование необходимо установить, и подобрали решения с учетом условий на месте. В дни соревнований инженеры также находились на площадках и контролировали работу оборудования», – отметил директор МТС в Астраханской области Андрей Кожарин.

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