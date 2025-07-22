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Аэропорт «Шереметьево» отказывается от Cisco и замещает ядро своей внутренней сети

Представители Московского международного аэропорта «Шереметьево» ищут исполнителя по ИТ-импортозамещению ядра сети центра обработки данных и сети хранения данных за 127,4 млн руб. Действующее в июле 2025 г. ядро сети было построено на оборудовании американского производителя Cisco.

Поиск исполнителя

Представители Московского международного аэропорта «Шереметьево» ищут исполнителя по ИТ-импортозамещению ядра сети центра обработки данных (ЦОД) и сети хранения данных (СХД) за 127,4 млн руб., пишут «Ведомости». Это следует из материалов конкурса на портале госзакупок, размещенных 10 июля 2025 г.

Ядро сети — ключевая часть ИТ-инфраструктуры ЦОДа и СХД, связывающая все сетевое оборудование в дата-центре, отмечает Руслан Заединов, директор департамента «Облака и данные» компании «Рексофт». Из-за своей центральной роли ядро сети и СХД часто становится мишенью кибератак, так как через него можно получить доступ ко всем подключенным устройствам — компьютерам, серверам, контроллерам и другим компонентам.

Замена ядра сети может быть необходима в случае устаревания оборудования для интернет-соединения, несоответствия современным стандартам, для повышения уровня безопасности либо при внедрении новых требований к надежности и управлению трафиком, поясняет директор по продукту и цифровой трансформации BusinessPad Кирилл Гончаров. В июле 2025 г. ядро сети ЦОДа и СХД было построено на оборудовании американского производителя Cisco.

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Международный аэропорт Шереметьево имени А.С. Пушкина
Московский международный аэропорт «Шереметьево»

Закупка предусматривает приобретение и установку сетевых компонентов — маршрутизаторов, трансиверов и сетевых карт. Исполнитель обязан выполнить работы с момента подписания договора до 8 декабря 2025 г., согласно документации. Заказчик ожидает проведения обследования и анализа архитектуры текущей системы передачи данных ядра сети ЦОДа, разработки и согласования технической документации, выполнения монтажа, коммутации и пусконаладочных работ поставленного оборудования, а также создания плана миграции и интеграции с существующей инфраструктурой. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 24 июля 2025 г.

Поиск исполнителя, вероятно, обусловлен необходимостью соблюдения требований постановления Правительства России №1478, которое регулирует ИТ-импортозамещение на объектах критической информационной инфраструктуры (КИИ), считает генеральный директор инженерной компании «Уралэнерготел» Алексей Бельский.

Международный аэропорт Шереметьево — крупнейший аэропорт России по объему пассажирских и грузовых перевозок, а также по количеству взлетно-посадочных операций. Он включает в себя шесть пассажирских терминалов (A, B, C, D, E, F) и грузовой комплекс. Пропускная способность терминалов — 80 млн пассажиров в год, а мощность грузового комплекса — более 380 тыс. тонн грузов в год.

Переход на российский софт

В ноябре 2024 г. аэропорт «Шереметьево» завершил ИТ-импортозамещение системы обмена данными между службами аэропорта и авиакомпаниями, заменив французскую ИТ-платформу Resa на шину обмена данными от российской компании «Рексофт». Как писал CNews, в мае 2025 г. терминал D, крупнейший в России, перешел на отечественное решение «Рексофта» для управления обработкой багажа.

Крупные корпоративные заказчики, такие как аэропорты, традиционно используют сетевое оборудование от американских Cisco, Juniper, HP и китайской Huawei, отмечает партнер и лидер практики технологического консультирования компании ДРТ Тимофей Хорошев.

По словам Руслана Заединова, иностранные вендоры обеспечивали около 80% сетевых решений в ЦОДах российских аэропортов. Алексей Бойко, независимый аналитик и автор Telegram-канала abloud62, подчеркивает, что Cisco исторически была основным поставщиком, особенно для крупных аэропортов, таких как Сочи, «Домодедово» и «Шереметьево», тогда как решения Juniper имели меньшее распространение в России.

В качестве альтернативы оборудованию Cisco можно рассматривать российские коммутаторы компании B4Com, считает директор департамента сервисных услуг и технической поддержки компании Softline Дмитрий Павлюк. Он отмечает, что такой выбор обоснован с точки зрения локализации производства и технической поддержки. Также эксперт рекомендует обратить внимание на ИТ-решения других отечественных производителей, таких как «Элтекс», которые соответствуют современным требованиям ЦОДов и подходят для отрасли.

ИТ-импортозамещение в России

ИТ-импортозамещение как тренд возникло около пятнадцати лет назад, дополнительный импульс получило в 2014 г., а с 2022 г. после начала специальной военной операции (СВО) России на Украине стало одним из ключевых драйверов, определяющих развитие национального ИТ-рынка. Оно связано с необходимостью обеспечения в российской ИБ-сфере, независимости от зарубежных поставщиков софта и создания условий для устойчивого функционирования критически важных информационных систем.

В июле 2025 г. как информировал CNews, были подведены некоторые предварительные итоги ИТ-импортозамещения, а также оценили их перспективы на будущее, об этом говорили участники конференции «Импортозамещение», которая прошла на ежегодном мероприятии CNews FORUM Кейсы.

Антон Денисенко

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