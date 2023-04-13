Sunlight начала трансформировать сетевую инфраструктуру с помощью CloudMTS

МТС объявила о том, что сеть ювелирных магазинов Sunlight начала трансформацию корпоративных сетей на базе решения Cloud SD-WAN от облачного провайдера CloudMTS. Компания успешно завершила пилотный проект в Москве и Московской области и планирует обновить сетевую инфраструктуру в более чем 300 торговых точках. С помощью решения компания сможет в два раза снизить расходы на развитие ИТ-инфраструктуры в течение года.

Cloud SD-WAN – программно-аппаратное решение CloudMTS на основе российских разработок. С помощью Cloud SD-WAN крупные компании могут централизованно управлять корпоративными сетями связи в филиалах, расположенных в разных городах и регионах. Решение позволяет объединить на одной платформе тысячи торговых точек. Преимущество SD-WAN по сравнению со стандартными роутерами – более удобное и быстрое подключение. Установить устройство в филиале может сотрудник без специфических знаний. Достаточно включить его в сеть и открыть активационную ссылку, которая придет по электронной почте. Необходимые настройки удаленно через единую панель управления проводит администратор сети.

CloudMTS и Sunlight начали сотрудничать в конце 2022 г. Облачный провайдер не только предоставил оборудование и лицензии на программное обеспечение, но и совместно с заказчиком проработал схему внедрения и план перехода магазинов на новую технологию. В ходе пилотного проекта компании подключили к сети крупные ювелирные салоны в Москве и Московской области. В каждой торговой точке было установлено устройство, и организованы два канала связи: проводной (WAN) и резервный (LTE-модуль). В случае, если основной канал выходит из строя, технология автоматически переключает трафик на LTE. Также можно использовать оба канала одновременно, если они работают в штатном режиме. Средняя скорость передачи данных из торговой точки составляет необходимые для задач компании 10 Мбит/сек. Этого объема хватает для стабильной работы онлайн-касс, видеонаблюдения, системы управления взаимоотношениями с клиентами и других программ. Полосу пропускания можно одним кликом расширить и увеличить скорость передачи данных в сотни раз.

В панели управления SD-WAN предусмотрена возможность строить дашборды по всем подключенным точкам: отслеживать скорость передачи данных, проверять доступность связи и другие параметры. Такой подход позволит компании легко масштабировать технологию без необходимости увеличивать штат ИТ-специалистов. Следующий этап проекта продлится до конца года. В планах Sunlight – объединить с помощью SD-WAN все корпоративные сети в новых и строящихся ювелирных салонах бренда.

«Главная задача этого проекта – обеспечить максимальную отказоустойчивость корпоративного интернета во всех магазинах Sunlight. Для нас потеря связи с торговой точкой даже на короткое время может негативно сказаться на процессе продаж. С Cloud SD-WAN мы получим возможность в едином интерфейсе управлять интернетом во всех магазинах бренда и быстро реагировать, если какая-то из точек становится недоступной», – сказал Юрий Матусовский, ИТ-директор Sunlight.