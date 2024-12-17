МТС включила мобильный интернет для жителей забайкальского села Жиндо Первое

МТС подключила к сети забайкальское село Жиндо Первое на границе с Монголией. Доступ к цифровым сервисам получили почти 400 жителей, а также этнографы и археологи, занимающиеся исследованием археологических памятников и культуры первых поселенцев. Об этом CNews сообщили представители МТС.

МТС первой установила в селе телеком-оборудование, обеспечивающее скоростной доступ к сети LTE. Подключение к цифровой инфраструктуре МТС позволяет жителям быть на связи, подключать цифровые сервисы, учиться онлайн и искать клиентов для продажи продукции сельского хозяйства и животноводства.

Жиндо – известное село у археологов, этнографов и краеведов. Недалеко от населенного пункта найдены уникальные экспонаты эпохи неолита, а участники этнографических экспедиций изучают обряды, традиции и ремесленные тонкости, сохранившиеся среди старожилов. Скоростной мобильный интернет позволит археологам и этнографом исследовать древнюю и современную историю, культуру края и его жителей. Ученые могут оперативно сканировать найденные материалы, артефакты онлайн и проводить видеоконференции с коллегами.

«Развитие телеком-инфраструктуры в регионе и запуск LTE в селе Жиндо Первое – один из этапов планомерной работы по обеспечению устойчивого покрытия мобильной сети в Забайкальском крае. Особенное значение запуск базовой станции имеет для научного сообщества, которое организует в этих местах полевые исследования и экспедиции, а также для гостей и участников праздничных мероприятий и концертов. Например, прошедший фестиваль национальных культур «Веселая заоколица», собрал около 140 участников и более 1500 зрителей. Теперь местные жители и приезжие могут с комфортом пользоваться привычными цифровыми сервисами и приложениями», - сказал директор филиала МТС в Забайкальском крае Денис Бойко.

Ранее МТС запустила базовые станции в селах Абагайтуй, Орой, Алтан и Горбуновка.