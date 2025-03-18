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«Звезда» разработала российский трансивер стандарта DSRС

Московская торгово-промышленная палата выдала инжиниринговой компании «Звезда» сертификат российского происхождения товара (форма СТ-1) на антенну (трансивер) стандарта DSRС (выделенная связь ближнего действия), применяемую в системах контроля движения и взимания платы за проезд по автомобильным дорогам.

Конструкторская документация и опытные образцы антенны были разработаны «Звездой» в ходе проекта обратного инжиниринга, реализованного в рамках грантовой программы Агентства по технологическому развитию: в 2023 г. «Звезда» победила в конкурсном отборе исполнителей проекта и ей было предоставлено финансирование для выполнения необходимых работ.

При выполнении проекта перед «Звездой» стояла задача не только создать технически и экономически конкурентное изделие, не уступающее зарубежным образцам, но и обеспечить его полную совместимость с иностранными аналогами на уровне электрических и программных интерфейсов, что позволит заменить устаревшую или выработавшую свой ресурс импортную продукцию в существующей инфраструктуре платных дорог России без необходимости ее изменения или адаптации под новую разработку.

Проект был реализован «Звездой» в предусмотренные техническим заданием сроки, опытные образцы антенны прошли ускоренные стендовые и натурные испытания, которые подтвердили их надежность, ничем не уступающую западным аналогам. Затем «Звезда» сдала полный комплект технологической документации (включая габаритный, сборочные и монтажные чертежи) в Агентство по технологическому развитию.

Все операции по производству антенны выполняются на собственных мощностях «Звезды», расположенных на территории особой экономической зоны «Технополис Москва». Это позволило получить сертификат российского происхождения для антенны, который нужен для сотрудничества с заинтересованными клиентами и получения в дальнейшем ряда мер государственной поддержки.

«Российские потребители радиоэлектронной продукции долгие годы зависели от ее импорта. Теперь же ситуация меняется в лучшую сторону – грантовая поддержка Агентства по технологическому развитию способствует быстрой и качественной разработке российских радиоэлектронных комплектующих, способных заменить иностранные образцы, – сказал генеральный директор «Звезды» Роман Мироненко. – Создание отечественного трансивера стандарта DSRС является наглядным примером эффективного взаимодействия государства и частного инжинирингового бизнеса, нацеленного на максимальную локализацию разработки и производства радиоэлектронной продукции».

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