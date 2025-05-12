Гигабитный интернет МТС пришел в дома еще 3000 пермяков

МТС сообщает о развитии фиксированной сети на территории Перми. В результате расширения телеком-инфраструктуры еще почти 3 тыс. семей в Индустриальном, Дзержинском, Орджоникидзевском и Мотовилихинском районах получили возможность пользоваться домашним интернетом на скорости до 1 Гбит/с. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Гигабитная сеть МТС развернулась еще в 22 жилых домах города. Теперь жители многоквартирных домов на улицах Красных Командиров, Спартаковская, Космонавта Беляева, Теплогорская, Левченко, Плеханова, Малая, Стахановская, Льва Толстого, Генерала Черняховского и Анри Барбюса могут пользоваться сверхбыстрым интернетом.

Скорость домашнего интернета до 1 Гбит/с в 10 раз превышает стандартные 100 Мбит/с. Такая пропускная способность позволяет постоянно поддерживать высокую скорость на всех устройствах членов семьи. Жители многоквартирных домов теперь могут вести прямые трансляции, смотреть фильмы и сериалы в высоком качестве, быстро загружать объемные файлы, играть в онлайн-игры и пользоваться другими цифровыми сервисами без «зависаний» даже в часы вечерних нагрузок на сеть.

«МТС последовательно обеспечивает жителей Прикамья стабильным домашним интернетом. Расширение сети не только открывает доступ к цифровым сервисам для работы, учебы и развлечений, но и позволяет все большему числу пермяков сократить расходы на связь и телевидение. Например, пользователи могут ежемесячно экономить до 40% на услугах связи, объединяя в один пакет высокоскоростной интернет, телевидение и мобильную связь для всей семьи. В начале этого года такая возможность появилась у более 37 тыс. семей в Соликамске и Добрянке», - сказала директор филиала МТС в Пермском крае Оксана Кайгородова.

Проверить техническую возможность подключения домашних сервисов по конкретному адресу можно на сайте МТС.