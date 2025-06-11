МТС улучшила покрытие сети LTE в популярных прогулочных локациях в центре Челябинска

МТС улучшила покрытие сети LTE в популярных прогулочных локациях в центре Челябинска. Благодаря размещению дополнительного оборудования в местах проведения концертов и фестивалей, а также в популярных городских скверах, максимально возможная скорость мобильного интернета выросла на треть.

Увеличение скорости мобильного интернета произошло в районе набережной реки Миасс, в том числе на территории Арт-сквера, на сцене которого проходят летние музыкальные концерты и театральные перформансы, а также вблизи торгового центра – на площадке проведения VK Fest и других масштабных городских событий. Улучшение LTE-интернета отметят посетители Центрального парка культуры и отдыха им. Юрия Гагарина, который в летние месяцы становится местом проведения «Атомного выпускного», гастрономического и других тематических фестивалей.

Рост скорости мобильного интернета в местах проведения массовых мероприятий позволит южноуральцам с комфортом пользоваться быстрым мобильным интернетом даже при пиковых нагрузках. Это особенно востребовано в локациях, из которых большое количество пользователей одновременно ведут стримы в социальных сетях и делятся в мессенджерах фото и видео контентом.

«С помощью Big Data МТС мы постоянно анализируем нагрузку на сеть в Челябинской области и с учетом обезличенных данных прогнозируем изменения трафика. Это позволяет нам заблаговременно создавать запас прочности инфраструктуры и увеличивать скорость мобильного интернета. Например, для комфорта гостей молодежного фестиваля, который пройдет в Челябинске уже на этих выходных, мы развернули мобильную базовую станцию МТС вблизи концертной зоны. Это позволит нашим абонентам одновременно транслировать в соцсетях выступления любимых исполнителей в хорошем качестве и загружать за секунды сторис, сделанные на развлекательных и интерактивных площадках», — сказал директор МТС в Челябинской области Андрей Березной.