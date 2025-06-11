МТС ускорила мобильный интернет для татарстанских дачников

МТС расширила сеть 4G и увеличила скорость мобильного интернета в садовых товариществах и дачных поселках Пестречинского и Высокогорского районов Татарстана. Благодаря строительству новых базовых станций и модернизации телеком-инфраструктуры на северном и восточном выездах из Казани, средняя скорость мобильного интернета на территориях ряда СНТ, расположенных в этом направлении, выросла на 30%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Обновленная сеть МТС обеспечивает стабильной связью и интернетом расположенные рядом с селом Богородское Пестречинского района садовые товарищества «Зеленый Дол», «Радуга», «Промсвязьмонтаж», «Ветерок», «Домостроитель», «Ромашка» и «Ромашка-Спартак». В Высокогорском районе работы по модернизации и обновлению оборудования охватили территории СНТ «Фиалка» и «Факел».

«По статистике работы сети мы четко видим «летнюю миграцию» абонентов – с наступлением теплого сезона нагрузка на оборудование кратно возрастает, горожане устремляются на дачи, где проводят выходные, а некоторые и вовсе переезжают на весь сезон в летние дома. Чтобы обеспечить стабильную и быструю связь там, где она востребована не меньше, чем в городе, мы усиливаем телеком-инфраструктуру в ключевых загородных направлениях. Теперь татарстанские дачники Высокогорского и Пестречинского районов смогут с комфортом пользоваться мобильным интернетом для общения с близкими, видеозвонков, удаленной работы, онлайн-игр и других целей», – отметил директор МТС в Татарстане Марат Кабанов.