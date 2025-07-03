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Партнерство OCS и FIBO расширит предложение на рынке высокоскоростных сетевых решений

ИТ-дистрибьютор OCS и российский бренд оптического сетевого оборудования FIBO объявили о старте сотрудничества. Продукты бренда станут доступны дилерам и интеграторам, входящим в территориально распределенную партнерскую сеть OCS. В результате вендор сможет работать с новыми группами клиентов, а также усилить присутствие в регионах. Об этом CNews сообщили представители OCS.

Портфель OCS пополнит линейка продуктов FIBO, включающая решения, рассчитанные на передачу данных со скоростью 800G: трансиверы, конвертеры оптических интерфейсов, кабели DAC и AOC и другое оборудование. Продукция бренда полностью совместима с решениями иностранных производителей, что упрощает ее использование в действующей ИТ-инфраструктуре. На все оборудование вендор предоставляет гарантию сроком в пять лет.

Сотрудничество с OCS позволит производителю FIBO расширить свою деятельность на новые категории заказчиков и регионы: партнерская сеть дистрибьютора насчитывает свыше 7 тыс. дилеров и интеграторов, половина из которых — региональные игроки. При этом присутствие товаров вендора на электронной b2b-платформе OCS увеличит узнаваемость бренда среди участников российского ИТ-рынка.

«Российский вендор FIBO — перспективный игрок в сегменте оптического сетевого оборудования. Бренд стремительно растет, в том числе за счет сервиса высокого уровня — компания оказывает инженерную поддержку в разных часовых поясах. Благодаря разветвленной региональной структуре OCS надежная отечественная альтернатива иностранному оборудованию станет широко доступна по всей стране», — отметил Александр Маликов, директор департамента систем связи OCS.

«Наши решения критически важны для построения современных сетей — от сектора телеком-операторов до центров обработки данных и вычислительных кластеров для искусственного интеллекта. Партнерство с OCS позволит нам сосредоточиться на развитии продуктов, а мощная дистрибьюторская экосистема партнера обеспечит стабильную доступность для заказчиков по всей стране», — сказал Николай Кисляков, исполнительный директор FIBO.

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