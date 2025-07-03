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Свердловским садоводам прокачали связь и мобильный интернет

Дачники Среднего Урала все чаще используют мобильный интернет. C начала 2025 г. загородный трафик в ряде локаций вырос примерно на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г., подтверждают аналитики «МегаФона». К началу летнего сезона инженеры оператора проанализировали нагрузку на сеть и запустили телеком-объекты вблизи наиболее качающих садовых товариществ в Реже, Полевском, Невьянске и других местах региона. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Новые базовые станции появились в районе коллективных садов «Уральские зори» и «Металлург-2» Ржевского района, что позволило обеспечить интернет-соединение и скорость передачи данных до 50 Мбит/с. Теперь садоводы, проводящие лето на своих участках, смогут делать онлайн-заказы, смотреть видео с советами огородников и делиться своими достижениями с близкими в социальных сетях и мессенджерах.

Установленные объекты связи работают в нескольких частотных диапазонах, обеспечивая повышенную емкость сети и стабильную передачу данных на значительной территории, в том числе внутри зданий.

Помимо этого, в рамках подготовки к летнему сезону новые базовые станции запущены в Асбесте и Екатеринбурге. Дачники и жители столицы региона могут оценить качество и удобство технологии передачи голоса в сетях четвертого поколения VoLTE. Благодаря ей абоненты могут общаться по телефону и одновременно выходить в интернет.

«С приходом лета потребление интернет-трафика в садовых товариществах кратно увеличивается, поскольку многие свердловчане проводят больше времени вдали от городского шума, на свежем воздухе. Чтобы дачный отдых был комфортным, мы планируем расширение емкости сети в СНТ заранее — уже к началу сезона стараемся обеспечить качественные голосовую связь и мобильный интернет для максимального числа абонентов. Так, в 2025 г. уже улучшена связь в садоводческом товариществе "Аметист" и коллективном саду "Уральские зори" в Полевском, СНТ №2 "Тагилстрой" в Невьянском городском округе. 4G-сигнал появился также у Мантурова Камня в селе Липино, в районе Мариинской плотины в Мариинске», — сказал директор «МегаФона» в Свердловской области Алексей Женихов.

В течение первого полугодия 2025 г. «МегаФон» реализовал на Среднем Урале программу по обновлению сети. За шесть месяцев 2025 г. специалисты оператора построили и модернизировали более 350 телеком-объектов. В летний сезон особое внимание «МегаФон» уделяет контролю качества услуг связи в туристических локациях и садовых товариществах.

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