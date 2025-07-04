Для жителей тверских райцентров мобильный интернет стал быстрее

Жителям Кесовогорского и Бежецкого районов Тверской области стало комфортнее звонить близким и серфить в Сети. Инженеры «МегаФона» построили дополнительные базовые станции недалеко от поселка Кесова гора и деревень Сукромны, Лисково и Подобино, а также провели апгрейд оборудования в Бежецке.Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Бежецк расположен в 126 км от Твери, здесь проживают более 20 тыс. человек. Каждый месяц абоненты «МегаФона» в райцентре суммарно загружают объем интернет‑трафика равный более 98 Терабайтам или порядка семи тыс. фильмов в высоком разрешении.

В Бежецке модернизировали телеком-объекты, добавив дополнительный слой 4G. Средние скорости загрузки выросли до 35‑40 Мбит⁄с, максимальная скорость достигает 50 Мбит⁄с. Модернизированное оборудование обеспечивает больше одновременных подключений к сети, сохраняя качественное соединение даже в часы пиковой нагрузки. Теперь горожане, а также жители близлежащих поселка Загородний и деревни Старово-Подгороднее могут быстрее открывать страницы и ссылки в браузере, скачивать файлы и отправлять сообщения.

В небольших населенных пунктах Кесова гора, Сукромны, Лисково и Подобино, расположенных рядом с автотрассами регионального значения, проживает более 4,5 тыс. человек. Жители активно используют интернет дома, в дороге, магазинах, школах, на работе и на отдыхе. По сравнению с прошлым годом, мобильный трафик в этом году вырос здесь на 18%.

Для снижения нагрузки на оборудование и повышения стабильности и скорости передачи данных специалисты МегаФона обновили сеть. Недалеко от поселка и деревень появились дополнительные базовые станции, работающие на низкочастотных и среднечастотных диапазонах LTE. Это позволило увеличить площадь покрытия и емкость сети.

«Строительство базовых станций и модернизация уже существующей инфраструктуры — планомерная ежедневная работа оператора и закономерный ответ на растущую потребность абонентов в качественном сервисе. Цифровое развитие небольших городов стоит в таком же приоритете, как и совершенствование сети в сёлах, деревнях, посёлках. Местные жители получают ещё больше возможностей заниматься дистанционным образованием, работать онлайн, обустраивать дома полезными умными гаджетами, пользоваться Госуслугами и банковскими приложениями», — сказал Станислав Лосев, директор «МегаФона» в Тверской области.