CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Интернет Интернет-доступ
|

МТС обновила сеть в пригороде Красноярска

Цифровая экосистема МТС обеспечила сетью LTE еще четыре малых населенных пункта в окрестностях Красноярска. Доступ к скоростному мобильному интернету и современным цифровым сервисам для работы, учебы и отдыха получили в общей сложности более 700 жителей Красноярского городского округа, а также Емельяновского и Козульского муниципальных округов. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Связь МТС пришла в поселки Кедровый, Снежница и Каменный Яр, а также в деревню Вечерницы. Сеть LTE накрывает как жилые зоны, так и местные социальные объекты: школы, почтовые отделения, ФАПы и магазины. Сельчане могут пользоваться всеми цифровыми удобствами, работать и учиться удаленно, оформлять пособия в интернете, совершать покупки на маркетплейсах и смотреть сериалы онлайн.

Улучшение качества связи этой весной почувствуют также дачники, следующие на электричке до Зеледеево — на остановках Снежница и Щебеночный Завод. Цифровой комфорт обретут и автолюбители, которые прокладывают свой маршрут автодорогой до села Талое. Путешественники смогут обновлять онлайн-карты на навигаторе, обмениваться сообщениями и загружать музыкальные файлы, созваниваться по видеосвязи с родными.

«Прошлый год для наших связистов прошел под эгидой масштабного расширения сети 4G в Красноярском крае — мы запустили более 350 новых базовых станций и нарастили в регионе покрытие в общей сложности более чем на 10%. Не обошли вниманием как малые населенные пункты, так и туристические жемчужины: окрестности Красноярского и Тубинского водохранилищ, Баджейской и Большой Орешной пещер, восточный вход в нацпарк "Красноярские Столбы" и часть природного парка "Ергаки“. В этом году фокус на расширении сети как в Красноярске, так и его окрестностях», — сказал директор МТС в Красноярском крае Сергей Егошин.

Петр Дубенсков, группа Rubytech: В долгосрочной перспективе дешевле делегировать построение инфраструктуры производителю ПАК Цифровизация

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«Ростех» внедрит новую российскую цифровую радиосвязь. Она живуча, безопасна и позволяет себя прослушивать

Российские системы видеонаблюдения используют ПО, с помощью которого убили иранского аятоллу Хаменеи

Новый закон в России может обойтись регистраторам доменных имен в миллиарды

Москвичи массово ищут замену неработающему мобильному интернету. Скупаются стационарные телефоны и пейджеры

ПВЗ «Яндекс.Маркета» жалуются на взлом личных кабинетов и фальшивые возвраты на крупные суммы

Крупнейшее ИТ-мероприятие лета CNews FORUM Кейсы 2026. Регистрация открыта

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Лучшие внешние звуковые карты до 35 000 рублей: выбор ZOOM

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как платить смартфоном в 2026 году: все способы

Показать еще

Наука

Самая подробная карта темной материи раскрыла невидимый скелет Вселенной, на котором построены галактики, звезды и сама жизнь

Как узнать, какой была жизнь на Земле до древнейшего известного предка?

Переписана история последних дней динозавров: вместо того чтобы бороться за выживание, они процветали
Показать еще
До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240

VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК

erid: 2W5zFJ8d1i9

Рекламодатель: ООО «Ново Биай»

ИНН/ОГРН: 9731064180/1207700173339

Сайт: https://novobi.ru/

«Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season. «Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season.

erid: 2W5zFJymNJu

Рекламодатель: ООО "Базальт СПО"

ИНН/ОГРН: 7714350892/1157746734837