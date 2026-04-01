Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за март 2026 года

Специалисты компании «Гарант» подготовили мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций.

Федеральное законодательство

Постановление Правительства Российской Федерации от 23 марта 2026 г. №303 «Об утверждении отраслевых особенностей категорирования объектов критической информационной инфраструктуры в сфере государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»

Урегулированы вопросы установления соответствия ФГИС ведения ЕГРН, а также технических и программных средств, обеспечивающих ее функционирование, критериям значимости и показателям их значений для присвоения одной из категорий значимости.

Росреестр и Роскадастр проводят категорирование принадлежащих им на праве собственности, аренды или ином законном основании объектов критической информационной инфраструктуры.

Установлен порядок расчета значений показателей критериев значимости с учетом особенностей функционирования объекта.

Постановление Правительства Российской Федерации от 7 марта 2026 г. №246 «Об утверждении отраслевых особенностей категорирования объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации в сфере науки»

Установлены особенности категорирования объектов критической информационной инфраструктуры в сфере науки.

Категорирование включает в себя выявление соответствующих информсистем, информационно-телекоммуникационных сетей и автоматизированных систем управления, а также оценку масштаба возможных последствий компьютерных инцидентов. В итоге принимается решение о присвоении категории либо об отсутствии такой необходимости.

Постановление Правительства Российской Федерации от 20 марта 2026 г. №301 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2020 г. №1529»

Скорректировано положение о лицензировании теле- и радиовещания.

В частности, установлено, что идентификация и аутентификация соискателя лицензии осуществляются с помощью ЕСИА. Определены требования к подписанию заявлений о предоставлении лицензии, о прекращении ее действия и о внесении изменений в реестр лицензий.

Решение о прекращении действия лицензии по заявлению, направленному в электронной форме, будет приниматься в срок не более 7 рабочих дней с даты поступления в лицензирующий орган. По заявлению о предоставлении лицензии или о внесении изменений в реестр лицензий, в т. ч. о продлении срока действия лицензии, поступившим на бумажном носителе, решение примут в течение 28 рабочих дней, а по заявлению о прекращении действия лицензии – в течение 10 рабочих дней.

Уведомление о предоставлении лицензии, о внесении изменений в реестр или о прекращении действия лицензии направят лицензиату в течение одного рабочего дня после внесения соответствующей записи в реестр лицензий.

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 18 марта 2026 г. №528-р

Утверждено новое стратегическое направление в области цифровой трансформации физической культуры и спорта до 2030 г. В числе приоритетов: создание единой цифровой среды в области физкультуры и спорта; обеспечение технологической независимости данной области; внедрение сервиса обработки данных с помощью искусственного интеллекта.

Постановление Правительства Российской Федерации от 4 марта 2026 г. №226 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 3 ноября 1994 г. №1233»

Скорректированы правила обращения со служебной информацией ограниченного распространения в федеральных органах власти, Росатоме и Роскосмосе.

Указанные субъекты будут в т. ч. определять порядок обращения с соответствующими документами (включая уничтожение). Детализированы нормы по электронным документам. Прописаны полномочия по снятию пометки «Для служебного пользования».

Регионам, муниципалитетам, учреждениям, унитарным предприятиям и организациям с госучастием рекомендовано пользоваться правилами.

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 2 марта 2026 г. №398-р

Правительство утвердило новое стратегическое направление в области цифровой трансформации строительства и ЖКХ до 2030 г.

Главные цели – повышение производительности труда в рассматриваемых отраслях, сокращение длительности инвестиционно-строительного цикла, цифровизация административных процедур через отраслевые платформы.

Предполагается, что доля положительных заключений госэкспертизы строительной документации, подготовленной в форме трехмерной информационной модели, к 2030 г. вырастет до 95%.

Планируется создание не только узкопрофильных информационных систем, но и единых кросс-отраслевых решений. Они будут доступны для использования на платформе «ГосТех» всем регионам, что обеспечит единство подходов и экономию бюджетных средств.

Кроме того, на платформе «ГосТех» начнут работать отраслевые платформы «Управление строительством» и «Объекты коммунальной инфраструктуры», которые помогут перевести административные процедуры в электронный вид и сократить время реализации проектов.

Постановление Правительства Российской Федерации от 2 марта 2026 г. №211 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2022 г. №140»

В ЕГИС в сфере здравоохранения будут размещаться заключения об отсутствии противопоказаний к исполнению обязанностей частного охранника и к осуществлению частной детективной деятельности, сведения об их аннулировании, а также информация о лицах, претендующих на приобретение статуса частного охранника, о частных охранниках, о лицах, претендующих на приобретение статуса частного детектива, и о частных детективах.

Постановление вступает в силу с 1 сентября 2026 г.

Поручение Правительства Российской Федерации от 11 марта 2026 г. «Михаил Мишустин дал поручения по итогам стратегической сессии, посвящённой вопросам регулирования платформенной экономики»

Правительством РФ дан ряд поручений, направленных на развитие и регулирование платформенной экономики. В частности, необходимо проработать вопросы: по защите интересов отечественных производителей, реализующих свою продукцию через посреднические цифровые платформы; по поддержанию конкуренции на таких рынках; по регулированию продажи и доставки продовольственных товаров электронными площадками; по защите персональных данных пользователей в процессе сбора и анализа таких сведений цифровыми платформами.

Нужно создать механизм сбора обратной связи от операторов, поставщиков, потребителей и других участников посреднических цифровых платформ в части предложений по регулированию платформенной экономики.

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 6 марта 2026 г. №436-р

К 2030 г. не менее 80% предприятий АПК должны перейти на использование базового и прикладного российского ПО в системах, обеспечивающих основные производственные и управленческие процессы. В агропромышленном и рыбохозяйственном комплексах расширят электронное взаимодействие между отраслевыми организациями. Системы Минсельхоза перенесут на единую цифровую платформу АПК. Ее запустят до конца 2026 г.

Приказ Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 6 марта 2026 г. №185 «Об утверждении доклада о правоприменительной практике организации и осуществления федерального государственного контроля (надзора) в сфере идентификации и (или) аутентификации в 2025 году»

Подготовлен доклад о правоприменительной практике по госконтролю в сфере идентификации и (или) аутентификации в 2025 г. Даны разъяснения по отдельным вопросам. Плановые и внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия не проводились.

Приказ Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 3 марта 2026 г. №173 «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке требования о предоставлении персональных данных, полученных в результате обезличивания персональных данных, направляемого в соответствии с частью 2 статьи 13.1 Федерального закона «О персональных данных»

Минцифры формирует составы персональных данных, полученных в результате обезличивания, сгруппированные по определенному признаку, при условии, что последующая обработка данных не позволит определить их принадлежность. Для формирования составов данных Министерство направляет операторам требования о предоставлении обезличенных данных, которые должны быть согласованы с ФСБ, Роскомнадзором и Банком России. Выпущены рекомендации по подготовке такого требования и проведению исследований для его подготовки.

Составы обезличенных данных можно формировать для определения количества абонентов при возникновении ЧС, противодействии терроризму, введении чрезвычайного положения и карантина, а также проведении исследований в сфере туризма, в экономической и социальной сферах для реализации миграционной политики и прогнозирования санитарно-эпидемиологической обстановки.

Информация Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 18 марта 2026 г. «Разработаны единые правила работы с искусственным интеллектом»

Минцифры разработало законопроект о регулировании ИИ. Требования к системам ИИ будут зависеть от степени их влияния на жизнь человека и общество. Вводятся понятия суверенной, национальной и доверенной моделей ИИ.

Граждане смогут оспаривать решения госорганов и госкомпаний, принятые с использованием ИИ, в досудебном порядке.

Разработчики моделей ИИ будут обязаны исключать дискриминационные алгоритмы и блокировать создание противоправного контента. Операторы систем ИИ должны будут тестировать их на безопасность и информировать пользователей об ограничениях.

Все созданные с помощью ИИ аудиовизуальные материалы должны будут содержать специальную маркировку – предупреждение. Крупные соцсети будут обязаны проверять ее наличие, а при отсутствии – самостоятельно маркировать или удалять контент.

Информация Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 12 марта 2026 г. «Пожаловаться на кредиторов теперь можно на Госуслугах»

Сообщается, что физлица могут пожаловаться на кредиторов и коллекторов на Госусугах.

Жалобу могут подать должник, родитель несовершеннолетнего или недееспособного должника, человек, которому коллекторы звонят по ошибке или который согласился общаться с кредитором знакомого или родственника. Это могут быть как граждане России, так и иностранцы.

Среди нарушений – частые звонки и сообщения, разглашение сведений о долге третьим лицам, угрозы, ругань, оскорбления, психологическое давление, звонки и сообщения в недопустимое время (с 22:00 до 08:00 в рабочие дни и с 20:00 до 09:00 в выходные).

Вместе с жалобой нужно представить имеющиеся доказательства. Срок рассмотрения – 30 дней.