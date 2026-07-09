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«Сбер» открыл SberStudios — студию для производства контента, которая объединяет съёмку, спецэффекты и постпродакшн на одной площадке

«Сбер» объявил об открытии SberStudios — студии виртуального производства (Virtual Production). Здесь можно снять кино, сериалы, рекламу и клипы, провести мероприятие или создать эффекты любой сложности. Её ключевое преимущество – интеграция технологий в единый производственный процесс. Все технологии работают синхронно, поэтому режиссёр получает финальное изображение уже на площадке — это сокращает объём постпродакшна. Студия расположена в 16 павильоне «Мосфильма».

Виртуальное окружение на LED-экране заменяет натурные локации, объёмная съёмка создаёт цифровые модели актёров, роботизированная система воспроизводит движения камеры любой сложности. Визуальные эффекты создаются с помощью ИИ — от переноса внешности до генерации массовки и фантастических персонажей.

Сердце студии — LED-экран AOTO для кинопроизводства. Актёры работают внутри виртуальной сцены, которая отрисовывается синхронно с движением камеры, а отражения и блики создают иллюзию единого пространства в кадре. В сложных динамических сценах актёры видят, что происходит в сцене, и могут взаимодействовать с виртуальными объектами. LED-потолок площадью 315 м² с улучшенной цветопередачей позволяет работать со сложными схемами света, а мобильные подкатные экраны — воссоздавать сцену при съёмке с любых ракурсов.

Владислав Крейнин, старший вице-президент, директор департамента маркетинга и коммуникаций Сбербанка, сказал: «Наша команда стоит у истоков virtual production в России: ещё в 2020 г., в момент ребрендинга «Сбера», мы провели первую в стране съёмку по этой технологии и с тех пор непрерывно развивали собственные решения, включая ИИ нового поколения. Сегодня мы открываем SberStudios — не просто павильон, а целый комплекс, где мы предлагаем полный цикл производства под ключ, от идеи до готового кадра, и готовы обучать команды и развивать индустрию вместе с партнёрами. В пилотном режиме сняли здесь больше 30 проектов кино и рекламы, а сегодня открываем двери официально. Наш опыт становится драйвером для креативной индустрии: мы открываем российским режиссёрам и продюсерам возможности, которые раньше были доступны только в ведущих мировых студиях и выводим креативную индустрию страны на качественно новый уровень».

В павильоне площадью 1600 м² собрано несколько передовых технологий для разных творческих задач:

Volumetric-студия. Единственная в России профессиональная студия для съёмки объёмного видео. Десятки синхронизированных между собой камер машинного зрения одновременно снимают актёров со всех сторон и ракурсов, создавая фотореалистичный 3D-контент в движении.

Какую платформу виртуализации выбрать: отечественное, опенсорс или совместить?
Какую платформу виртуализации выбрать: отечественное, опенсорс или совместить? цифровизация

Motion Control. Роботизированная система Mark Roberts Bolt X обеспечивает высокоточное воспроизведение сложных траекторий движения камеры.

AI VFX. Команда специалистов, которая разрабатывает визуальные эффекты с использованием ИИ. Обеспечивает создание визуальных эффектов, включая изменение внешности актёра, генерацию цифровой массовки, достройку окружения, изменение освещения и удаление объектов из кадра.

В SberStudios снимаются кино, сериалы, рекламные ролики, музыкальные клипы. Также студию можно использовать для мероприятий: конференций, презентаций, иммерсивных шоу, спортивных и киберспортивных трансляций с AR-эффектами в прямом эфире. SberStudios работает в пилотном режиме уже год, за время пилотного запуска уже было снято несколько крупных проектов. Среди них — фильмы «Пропасть», «Весельчак У», «Садко», рекламные ролики для ведущих компаний страны.

Съёмки перестают зависеть от погоды, времени суток, переездов на локации и занятости актёра. Зимняя сцена летом, ночной океан или марсианский пейзаж: все сцены можно снимать в любой последовательности. Теперь любая продакшн-компания может воспользоваться технологиями SberStudios — достаточно подать заявку на съёмки.

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