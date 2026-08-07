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«Яндекс Карты» представили обновления для городов Золотого кольца

В «Яндекс Картах» появились обновлённые карточки восьми городов Золотого кольцаСергиева Посада, Переславля-Залесского, Ростова Великого, Ярославля, Костромы, Иванова, Суздаля и Владимира. В них собраны популярные места и организации, достопримечательности, а также заведения, где можно поесть и провести время. Кроме того, сервис обновил 62 трёхмерные модели объектов, чтобы пользователи могли заранее рассмотреть здания и их окружение. Об этом CNews сообщил представитель «Яндекс Карт».

Среди новых моделей — Новые торговые ряды лавры в Сергиевом посаде, Ярославский художественный музей, Церковь Димитрия в Ростове Великом, Введенский женский монастырь в Иваново, Владимирский железнодорожный вокзал.

Модели можно поворачивать и масштабировать. Это позволяет рассмотреть архитектурные детали, входы и подходы к объектам, а также понять, как здания расположены относительно улиц, площадей и соседней застройки.

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Места и организации для карточек города, а также объекты для трёхмерных моделей отбирали с учётом их популярности и отзывов пользователей. Подборки помогают заранее выбрать достопримечательности, заведения и места для отдыха, а затем использовать их при составлении маршрута.

«Яндекс Карты» планируют дополнять карточки городов, добавлять новые 3D-модели и расширять географию проекта.

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