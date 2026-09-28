Пермский край стал одним из регионов-лидеров по использованию сервиса МТС для слабослышащих

МТС подвела итоги использования сервиса «Секретарь для глухих и слабослышащих» за шесть месяцев 2026 г. Пермский край оказался в списке самых активных регионов по использованию сервиса, предназначенного для помощи в коммуникации людям с нарушениями слуха. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Ежегодно в последнее воскресенье сентября (в 2026 г. это 27 сентября) отмечается Международный день глухих. В марте-августе 2026 г. сервис МТС «Секретарь для глухих и слабослышащих» помог людям с ограничениями слуха принять более чем 496 тыс. голосовых вызовов.

Сервис, позволяющий людям с нарушениями слуха пользоваться голосовой связью без посторонней помощи, оказался востребован в самых разных жизненных ситуациях, в которых общение по телефону по-прежнему остается важным элементом. Пользователи отмечали, что чаще всего «Секретарь» помогал в общении с близкими, сотрудниками банков и курьерских служб.

«Пермский край — территория с большим количеством населенных пунктов, и для нас принципиально важно, чтобы цифровые сервисы делали жизнь людей комфортнее в любой точке региона. Мы видим, что «Секретарь для глухих и слабослышащих» действительно востребован у жителей Прикамья, и это подтверждает наши усилия по созданию доступной среды. МТС продолжит развивать такие проекты, чтобы каждый человек, независимо от особенностей здоровья, мог оставаться на связи», — сказала директор МТС в Пермском крае Оксана Кайгородова.

Сервис «Секретарь для глухих» предоставляется бесплатно всем абонентам МТС. Решение в режиме реального времени преобразует входящий звонок в текст, а письменные ответы слабослышащего пользователя озвучиваются собеседнику с помощью синтеза речи, что позволяет людям общаться без лишних барьеров.